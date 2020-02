dnb markets

SAUDI-SJOKK? Ifølge Wall Street Journal vurderer Saudi-Arabia, her ved oljeminister Abdulaziz bin Salman (midten), å sjokkere oljemarkedet med et produksjonskutt på én million fat per dag. Her flankert av OPECs generalsekretær Mohammed Barkindo (t.v.) og Russlands energiminister Alexander Novak. Foto: AFP/NTB scanpix