ConocoPhillips tjente mindre penger

ConocoPhillips fikk et resultat etter skatt i fjerde kvartal 2019 på 0,7 milliarder dollar, mot 1,9 milliarder dollar i samme periode i 2018.

Justert for ekstraordinære poster fikk selskapet et justert resultat på 0,8 milliarder dollar, ned fra 1,3 milliarder i 2018. Det utgjør et resultat pr. aksje på 0,76 dollar, sammenlignet med 1,13 dollar pr aksje.

Ifølge Refinitiv-konsensus var det ventet et justert resultat på 0,80 dollar pr. aksje.

ConocoPhillips hadde en produksjon i fjerde kvartal på 1,289 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag.

I første kvartal 2020 guider selskapet en produksjon på 1,240-1,280 millioner fat oljeekvivalenter p.r dag. For hele 2020 ventes det en produksjon på 1,230-1.270 millioner fat pr. dag.

ConocoPhillips trekker også frem at det venter driftskostnader i 2020 på rundt 5,9 milliarder dollar, mens driftsinvesteringene budsjetteres til 6,5-6,7 milliarder dollar, mot 6,6 milliarder dollar i 2018.

«Et sterk resultat i 2019 avslutter en meget vellykket treårsperiode der vi har forvandlet vår forretningsmodell og forbedret våre underliggende resultatdrivere betydelig i selskapet», sier Ryan Lance, styreleder og administrerende direktør.

Oljegiganten fikk i 2019 et samlet resultat på 7,2 milliarder dollar, mot 6,3 milliarder dollar i 2018.