Oljeprisen hopper opp etter virusnyheter

Ved 10.55-tiden er brentoljen opp 2,50 prosent til 55,29 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 2,25 prosent til 50,93 dollar fatet.

Grunnen til at oljeprisen stiger er angivelig grunnet at en forsker, som leder Storbritannias forskningsarbeid med å få på plass en vaksine coronaviruset, sier de har gjort et betydelig gjennombrudd. Sky News melder at vaksinen er nær ved å bli testet på dyr og deretter mennesker.

Brentoljen var ved børsens åpningstid onsdag opp 0,57 prosent for dagen til 54,26 dollar. WTI-oljen sto da i 49,96 dollar, opp 0,32 prosent. Et fat brentolje sto ved børsens stengetid tirsdag i 54,70 pr. fat til sammenligning.

Råoljelagrene i USA steg med 4,2 millioner fat i forrige uke. Det har den siste tiden kommet rapporter om at Opec vurderer å kutte produksjonen ytterligere.

Antall personer som har dødd av det nye coronaviruset i Kina, har steget til 490, opplyser myndighetene i landet. I tillegg er to døde utenfor det kinesiske fastlandet. Det totale antallet smittede i Kina er nå rundt 24.320 personer.