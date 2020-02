Oljeprisen stiger - Opec+ forlenger møte

Brentoljen er opp 1,97 prosent til 56,36 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er 2,53 prosent opp til 52,21 dollar pr. fat.

Ved stengetid på børsen onsdag sto brentoljen i 55,12 dollar fatet.

Grunnet frykt for at coronaviruset skal medføre lavere etterspørsel, har Opec og samarbeidslandene (Opec+) vurdert å kutte i produksjonen, ifølge rapporter. Bloomberg melder at Opec-møtet i Wien blir forlenget torsdag. Angivelig er det Russland som ikke går med på nye produksjonsbegrensninger.

Den verste frykten for coronaviruset ser ut til å legge seg hos investorene. Det har kommet opplysninger om at både Kina og Storbritannia har gjort gjennombrudd om en vaksine mot viruset.

Totalt 28.018 er smittet av viruset i Kina, en økning på 3.694 tilfeller det siste døgnet. Antall mennesker som har dødd av det nye coronaviruset, har steget til 563 i Kina, ifølge myndighetene. I tillegg har to dødd utenfor Kinas fastland.