Analytikere om DNO

DNO ble straffet hardt for dagens kvartalsrapport, og markedet reagerte med å sende aksjen ned hele 7,4 prosent til 9,14 kroner.

Likevel anser Arctic Securities ifølge TDN Direkt rapporten som støttende, spesielt sett i lys av dagens aksjekurs, og venter å øke sine estimater.

ABG Sundal Collier skriver i en oppdatering at den politiske situasjonen og spenningen mellom USA, Iran og Irak blir nøkkelen for aksjen fremover.

– Vi er i oljesektoren. Du må være en risikotaker. Du liker risiko, du har muligheten til å styre det, du har en balanse som tillater deg å overleve og resten er muligheter, sier styreleder Bijan Mossavar-Rahmani til nyhetsbyrået.

Han uttrykker overfor TDN Direkt at det har vært mye motvind inn i 2020, og at det for et oljeselskap alltid er en utfordring å posisjonere seg riktig.