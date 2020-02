DNB-analytiker advarer mot rask spredning av coronaviruset

3.722 nye corona-tilfeller ble bekreftet i går, noe som var ned fra nærmere 4.000 dagen før.

Samtidig falt den daglige smitteraten til 15 prosent.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets merker ser at flykanselleringer i Kina er ned fra 24 til 20 prosent.

– Må følges med på

«Men kinesiske arbeidere skal etter planen returnere fra utvidet nyttårsfeiring til jobb mandag. Med ferien som går mot slutten, vil flere hundre millioner vende tilbake til byene der de jobber, med en topp ventet til 8.-9. februar», skriver han i en oppdatering fredag.

Rundt halvparten av de 111 millioner migrant-arbeiderne holder ifølge Martinsen til i provinsene Anhui, Henan, Jiangxi, Hubei og Sichuan, hvorav de fleste er på topp 10-listen over provinser med flest bekreftede corona-tilfeller i Kina.

«Med så mange mennesker som beveger på seg, er det et potensial for at smitte kan spre seg raskt de kommende dagene. Dette er en nøkkelrisikofaktor som må følges med på», fortsetter DNB-analytikeren.

Produksjonskutt

En teknisk komité for OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) anbefalte i går et produksjonskutt på ytterligere 600.000 fat per dag utover gjeldende kuttavtale, med bakgrunn i coronaviruset.

En stund virket det til at Russland gikk imot forslaget, men den store nasjonen i øst skal være med på dette nå.

– Vi støtter planen, sa utenriksminister Sergei Lavrov ifølge Reuters.

Brent-oljen stiger 0,1 prosent til 55,01 dollar fatet fredag formiddag, mens WTI-oljen er opp marginale 0,02 prosent til 51,15 dollar fatet.