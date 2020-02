Oljeprisen fortsetter å falle

Ifølge Reuters trenger Russland og den russiske energiministeren mer tid før de kan gi et klart svar til OPEC+ sitt forslag om å kutte produksjonen med 600.000 fat per dag.

«Russlands manglende forpliktelse så langt til en slik avtale gir et ytterligere negativt syn som for øyeblikket forhindrer å opprettholde prisutviklingen», sa Jim Ritterbusch, president i Ritterbusch and Associates, ifølge nyhetsbyrået.

Kina er verdens største importør av råolje med omtrent ti millioner fat per dag. Dersom coronaviruset sprer seg ytterligere i Kina, kan det få store konsekvenser for oljeetterspørselen.

Novak spådde ifølge Reuters at den globale oljeetterspørselen kan falle med 150.000 til 200.000 fat per dag i 2020, blant annet på grunn coronaviruset.

Nordsjøoljen omsettes fredag kveld for 54,51 dollar per fat, ned 0,76 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 50,34 dollar, ned 1,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 54,62 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

For drøyt én måned siden sto oljeprisen i 68,9 dollar per fat. Det tilsvarer et oljeprisfall på omtrent 20,9 prosent.