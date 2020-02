PetroNor mister både toppsjef og finansdirektør

Jens Pace, adm. direktør i PetroNor E&P har meldt at han trekker seg fra stillingen fra 29. februar, opplyses det i en børsmelding.

Pace vil bli sittende i selskapets styre, og vil ved behov fungere som en rådgiver for PetroNor.

Dagens driftsdirektør, Knut Søvold, vil ifølge meldingen overta rollen som toppsjef.

Han har 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien, og har jobbet med områder i Vest-Afrika siden år 2000. Søvold var også medgründer av NOR Energy AS, som eide 50 prosent i PetroNor før selskapet ble fusjonert med African Petroleum for å skape PetroNor.

Finansdirektør

I tillegg har finansdirektør i PetroNor, Stephen West, informert selskapet om at også han slutter i stillingen.

«Avgjørelsene til Mr. Pace og Mr. West om å forlate lederrollene sammenfaller med styrets arbeid med å redusere kostnader og effektivisere organisasjonen, gjennom et kostnadsreduksjonsprogram og en ansettelsesinsentivordning i løpet av første kvartal 2020», skriver selskapet i meldingen.

PetroNor påpeker at West har forpliktet seg til å jobbe i en oppsigelsesperiode, og at selskapet på et senere tidspunkt vil komme med en oppdatering når det gjelder stillingen som finansdirektør.