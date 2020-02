Equinor med tung start på uken

Equinor startet uken med å bli nedgradert av både ABG Sundal Collier og Arctic Securities. Arctic hadde tidligere en kjøpsanbefaling på Equinor-aksjen, men har nå justert den til hold med et kursmål på 165 kroner, ifølge TDN Direkt.

ABG Sundal Collier opprettholder sin kjøpsanbefaling, men nedjusterer kursmålet fra 200 kroner til 190 kroner.

Nedtur

Oljeselskapet la i forrige uke frem tallene for 4. kvartal, med et driftsresultat på 3,6 milliarder kroner. Det var litt bedre enn forventningene til analytikerne. Samtidig sa de også at de venter en produksjonsvekst på 7 prosent, noe som er godt under forventningene på 11 prosent.

OVERDREVET FALL: Mener Christian Yggeseth i Danske Bank. Foto: Iván Kverme

Equinor-aksjen er ned over 11 prosent hittil i år på Oslo Børs, og over 7 prosent bare den seneste uken.

– Jeg synes egentlig fallet begynner å bli overdrevet nå. Vi ble som andre litt skuffet over at man øker investeringene fra 2022 og utover, men jeg synes dette begynner bli voldsomt, sier analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank Markets til TDN Direkt.

Oljeprisen fortsetter nedgangen

Equinor lider under en oljepris som er i fritt fall, og Arctic har mandag morgen justert sine oljeestimater fra 70 dollar pr. fat til 62 dollar pr. fat i 2020, og fra 80 til 75 dollar pr. fat i 2021.

Bakgrunnen for oljefallet er coronaviruset som herjer i deler av Kina, noe som har slått hardt ut på energiforbruket.

Ifølge TDN Direkt har Argus gjort en undersøkelse som viser at kinesiske raffinerier vil senke råoljeinntaket med nesten 20 prosent i februar.

Selv om Arctic tror situasjonen i Kina vil komme under kontroll i første kvartal, estimerer de likevel et etterspørselsfall fra Kina på 5 prosent totalt gjennom året.

Brent-oljen blir mandag ettermiddag handlet for 54,02 dollar pr. fat. Noe som er en nedgang på 2,01 prosent.