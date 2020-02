Arctic kutter kursmålet i DNO, men øyner fortsatt dobling

DNO har fått hard medfart på børsen siden torsdagens kvartalsrapport ble lagt frem.

Etter en nedtur på nye 7,2 prosent til 8,02 kroner mandag, snakker vi om et kursfall i perioden på nesten 20 prosent.

– Det virker som det kanskje er noen litt større aktører som selger seg ut om dagen, sier Danske Bank Markets-analytiker Christian Yggeseth til TDN Direkt.

Arctic Securities opplevde kvartalsrapporten som støttende i forhold til torsdagens kursnivåer, og ventet å øke sine estimater.

Mandag har meglerhuset ifølge nyhetsbyrået nedjustert kursmålet fra 21 til 17 kroner.

«Vi fortsetter å mene at DNO er veldig attraktive fra et verdsettelsesstandpunkt», skriver Arctic, som til tross for kuttet i kursmålet ser en oppside på 112 prosent fra dagens slutt.

Siden nyttår er DNO ned over 30 prosent.