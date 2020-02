Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,60 prosent til 54,10 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,37 prosent til 50,46 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 53,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen henter seg litt inn igjen etter prisfallet mandag, men noen analytikere tror ifølge TDN Direkt at oppgangen kan bli kortvarig, ettersom coronaviruset fortsetter å påvirke kinesisk etterspørsel etter olje.

– Et bredt positivt sentiment i de asiatiske aksjemarkedene ser ut til å ha gitt et løft for oljeprisen, sier analytiker Margaret Yang i CMC Markets, men påpeker at Kinas oljeetterspørsel vil forbli svak i nær fremtid.

– Opec og Russland vil måtte komme med en omfattende produksjonskuttplan for å stramme til oljeprisen, sier Yang, ifølge nyhetsbyrået.

Oljetradere forblir bekymret for at Kinas oljeetterspørsel vil skades ytterligere dersom ikke viruset holdes i sjakk, og kinesiske raffinerier har ifølge TDN Direkt allerede uttalte at de vil kutte så mye som 940.000 fat pr. dag i deres raffinerikjøringer i februar.

Ifølge analytiker i OANDA, Edward Moya, prosesserer kinesiske raffinerier 15 prosent mindre råolje, og situasjonen kan bli mye verre dersom ikke viruset når toppen denne måneden.

– Opec+ ser ut til å ha havnet i en «vent å se»-modus. Russland kan leve med en oljepris på 40 dollar pr. fat og vil derfor kanskje ikke være med de andre medlemmene i Opec+ i å levere ytterligere 600.000 fat pr. dag i produksjonskutt, sier Moya, ifølge TDN Direkt.