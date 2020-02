DNB Markets tror Aker BP skal opp fra start

Aker BP la i morges frem tall for fjerde kvartal i overkant av analytikernes forventninger.

DNB Markets, som lå noe over konsensus, ble også positivt overrasket, etter at meglerhuset mandag tok aksje inn i sin ukentlige portefølje av anbefalte aksjer.

«På linje med våre forventninger guider selskapet et redusert investeringsnivå for 2020, ned på 1,5 milliarder dollar, mot vårt estimat ned mot 1,4 milliarder dollar. Samtidig guides en produksjon for året på 205-220.000 fat oljeekvivalenter per dag. Her lå vi på forhånd inne med et 2020-estimat på 213.000 fat mot konsensus på 214.000 fat per dag», går det frem av dagens aksjerapport.

Aker BP falt mandag 0,2 prosent til 259,20 kroner, men DNB Markets venter seg en positiv reaksjon på rapporten ved åpning i dag.

Før eventuelle endringer har analytikerne en kjøpsanbefaling med kursmål 292 kroner. Det indikerer en oppside på 12-13 prosent.