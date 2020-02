Oljeprisrekyl etter fallende virusfrykt

Oljeprisen stiger onsdag etter at virusfrykten har roet seg noe ned. Kina har meldt om det laveste utbruddet av coronaviruset siden sent i januar.

OPEC foreslo et ytterligere kutt på 600.000 fat per dag forrige uke å dempe oljeprisfallet. Nå venter kartellet på et svar fra allierte Russland om de vil hjelpe til med å utføre kuttene.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 55,88 dollar per fat, opp 3,5 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 51,27 dollar, opp 2,7 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 56,03 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

Overraskende oljelagertall

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 7,5 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 2,5 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 0,1 millioner fat mens destillatlagrene falt med 2,0 millioner fat.

Det var ventet at bensinlagrene skulle øke med 0,6 millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 0,7 millioner fat.