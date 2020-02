Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,02 prosent til 57,31 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,19 prosent til 52,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 57,21 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokuset er stadig rettet mot hvilken påvirkning coronaviruset vil ha for oljeetterspørselen.

– Oljeprisene fortsetter å bevege seg frem og tilbake av nyheter rundt Covid-19 (coronaviruset) og mulighetene for at Opec+ blir enig om et produksjonskutt for å balansere nedbremsingen i etterspørselen, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Analytikere i Capital Economics trekker ifølge nyhetsbyrået frem at mye av fokuset den kommende uken vil rettes mot PMI-tall for februar, spesielt de fra Asia, og mener de vil gi en tidlig indikasjon på hvor betydelig viruset påvirker de globale leverandørkjedene.

«Vi forventer at dataene vil være svake, men hvis de er bedre enn ventet så kan de industrielle råvareprisene se ytterligere oppside», skriver Capital Economics i en rapport, ifølge TDN Direkt.