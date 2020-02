Domstolen konkluderte tirsdag med at Russland må betale aksjonærene en samlet sum på 50 milliarder dollar – tilsvarende 467 milliarder kroner.

Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag fastslo allerede i 2014 at russiske myndigheter hadde benyttet seg av skattekrav for å skaffe seg kontroll over Yukos. I kjennelsen het det at Russland måtte utbetale 50 milliarder dollar i erstatning.

Beslutningen ble omgjort av en nederlandsk domstol i 2016, men også denne kjennelsen ble anket.

