Oljeprisen styrker seg utover kvelden

Oljeprisen stiger tirsdag etter usikkerhet rundt coronaviruset og Russlands beslutning om produksjonskutt.

Eksperter sier det er for tidlig å si om utbruddet av coronaviruset er under kontroll, selv om nye tilfeller i fastlands-Kina har falt.

«Selv om koronaviruset forblir en negativ betraktning som kan redusere kinesisk oljeetterspørsel kraftig, varierer estimatene for omfanget av etterspørsel mye», sa Jim Ritterbusch, president i Ritterbusch and Associates ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 57,8 dollar per fat, opp 0,2 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 52,3 dollar, uforandret fra i går.

OPEC-spenning

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 57,2 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

OPEC og samarbeidslandene har vurdert ytterligere produksjonskutt for å holde prisene oppe, etter forventninger om at blant annet coronaviruset vil bidra til et fall i oljeetterspørsel. Russland har ikke kommet med en avgjørelse om de er med på produksjonskutt eller ikke.

Partene vil møtes 6. mars for å diskutere ytterligere produksjonskutt.