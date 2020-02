Oljeprisen fortsetter opp - høyeste på tre uker

Brentoljen står i 58,36 dollar pr. fat, en oppgang på 1,06 prosent. Det er den høyeste oljeprisen siden 29. januar, drøyt tre uker tilbake i tid.

WTI-oljen er opp med 1,09 prosent til 52,86 dollar fatet.

Reuters melder at oppgangen skyldes at USA vil innføre sanksjoner mot russiske Rosneft. Formålet er å få bort mer olje fra Venezuela i markedet. Det pekes også på optimisme om at Opec-nasjonene vil kutte produksjonen ytterligere.

De siste ukene har oljeprisen blitt tynget av coronaviruset, og frykten for lavere etterspørsel, i likhet med resten av markedene. Onsdag morgen meldes det om 1.749 nye smittede i Kina, som er det laveste antallet på nye smittede i februar og andre dag på rad med nedgang.

Tallet på antall døde av coronaviruset steg til over 2.000 onsdag, etter 136 nye dødsfall i Kina.

I den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene opplyses det også om 1.693 nye smittetilfeller i Hubei-provinsen, der viruset først ble påvist i desember.