Oljeprisen stiger etter fallende virusfrykt

Onsdag kom den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene med positive nyheter knyttet til koronaviruset. Det samlede tallet på nye smittede i Kina var 1.749, noe som betyr at det er den andre dagen på rad med nedgang i nye smittetilfeller. Det er også den dagen i februar med lavest antall nye smittede. WHO har imidlertidig sagt at det ikke er nok data til å si om spredningen er under kontroll eller ikke.

Markedet har vært bekymret for at oljeetterspørselen kan påvirkes som følge av at koronaviruset sprer seg i store mengder.

«Det er mer optimisme med at denne sykdommen kanskje har nådd toppen. Markedet priser inn muligheten for at vi kan komme tilbake til normalen raskere. Det kommer til å være veldig positivt for etterspørselen etter olje», sa Phil Flynn, en analytiker i Price Futures Group i Chicago ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 59,22 dollar per fat, opp 2,6 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 53,58 dollar, opp 2,5 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 58,24 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.