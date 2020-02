Oljeprisen stiger etter overraskende oljelagertall

Alexander Novak, Russlands energiminister sa torsdag at Russland fremdeles diskuterer om de skal støtte OPECs forslag om dypere kutt i oljeproduksjonen. Russland har tidligere kommunisert at en konklusjon vil komme de nærmeste dagene.

«Vi har ikke tenkt til å komme med kunngjøringen enda, vi har fremdeles to uker. Vi skal se hvordan situasjonen utvikler seg, hva som vil skje i markedet og hvilke prognoser det vil være på dette tidspunktet. Situasjonen er ganske usikker og endrer seg raskt», sa Novak ifølge Reuters.

Det energiministeren peker på er 6. mars, der produksjonslandene skal møtes. Det har tidligere vært snakk om at møtet skulle fremskyndes, som en følge av at oljeetterspørselen rammes av koronaviruset. Novak sa torsdag at det var en felles forståelse blant globale oljeprodusenter at det nå ikke lenger ville være fornuftig at OPEC+ møtes før deres planlagte samling tidlig i mars.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 59,33 dollar per fat, opp 0,4 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 53,88 dollar, opp 0,7 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 59,47 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

Overraskende oljelagertall

Torsdag kom statistikk fra det amerikanske energidepartementet (DOE). Tallene viste at de amerikanske råoljelagrene steg 0,4 millioner fat til 442,9 millioner fat i forrige uke. Det var ifølge Bloomberg ventet at oljelagrene ville stige 2,8 millioner fat,

Bensinlagrene falt 2,0 millioner fat til 259,1 millioner fat, mens destillatlagrene falt 0,6 millioner fat til 140,6 millioner fat.

Konsensus var at bensin- og destillatlagrene var ventet henholdsvis opp 0,2 og ned 1,3 millioner fat.