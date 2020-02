Aker Energy Ghana Limited har inngått en intensjonsavtale med Yinson Holdings Berhad for tildeling av et bareboat-charter og en drifts- og vedlikeholdskontrakt for en FPSO på Pecan-feltet utenfor Ghana, går det frem av en børsmelding.

– Vi fortsetter med forberedelsene våre for Pecan-prosjektet og tildelingen av en intensjonsavtale for fremtidige kontrakter for FPSO-en er definitivt en viktig milepæl, sier Aker Energy-sjef Svein Jakob Liknes i en kommentar.

