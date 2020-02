Coronafrykt senker oljeprisene

Oljeprisen trekker nedover i fredag morgen.

Brent-oljen står i 58,95 dollar fatet og er dermed ned rundt prosenten (60 cent) hittil i dagens handel. Sammenlignet med nivåene ved stengetid i Oslo i går, er fallet på rundt 50 cent.

WTI-oljen faller 0,7 prosent til 53,55 dollar fatet.

Investorene liker ikke at coronaviruset fortsetter spredningen utenfor Kina.

Sør-koreanske helsemyndigheter bekreftet fredag 52 nye tilfeller, ifølge Yonhap News Agency. Samtidig stiger antallet nye smittetilfeller og dødsfall i Kina, til tross for at myndighetene der har gjort omfattende tiltak for å hindre smitte.

– Mange grunner til å være forsiktig

– Jeg tror det er mange grunner til å være forsiktig nå, siden påvirkningen på etterspørselen fra coronaviruset fortsatt er uklar. Dersom det ser ut til at påvirkningen er moderat, kan det påvirke Russlands avgjørelse om ytterligere produksjonskutt når OPEC+ møtes i mars, sier oljeanalytiker Greg Priddy i Stratford Oil til Reuters.