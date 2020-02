Oljeprisen kollapser etter økt virusfrykt

Mandag blir oljeprisen tynget av coronaviruset som sprer seg raskt i land utenfor Kina. Mandag opplyste italienske myndigheter at seks personer i landet har mistet livet. I tillegg er det bekreftet over 200 smittetilfeller. Også i Sør-Korea vokser antall smittede raskt. Totalt er omtrent 77.000 personer smittet, mens mer enn 2.500 personer har mistet livet til viruset.

Det offisielle tallet på smittede i Iran er 60, mens det offisielle tallet på døde er tolv. skoler, kinoer og andre offentlige møteplasser holder nå stengt i store deler av landet for å unngå videre spredning av viruset.

Det ble også mandag registrert nye smittetilfeller i nye land som Afghanistan, Irak, Bahrain og Kuwait. Alle tilfellene gjelder personer som har vært i Iran, flere av dem i byen Qom.

«Når viruset sprer seg globalt, kan det være nødvendig med ytterligere nedjustering i oljeetterspørsel for dette året. Det akselererte salget av aksjer i aksjemarkedet har blitt vanskelig for oljemarkedet å ignorere», sa Jim Ritterbusch, president i Ritterbusch and Associates ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 55,11 dollar per fat, ned 4,9 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 50,84 dollar, ned 4,8 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 55,5 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.