Selvsikker finansdirektør i DNO

Selv om finansdirektør Haakon Sandborg innrømmer at et langvarig fall i oljeprisen er en mulighet, mener han at DNO er i posisjon til å kunne forvente å få faste utbetalinger fra de kurdiske regionale myndighetene i Irak (KRG). DNO har over en lengre periode fått regulære betalinger allerede, skriver TDN Direkt.

– Vi oppfatter at risikoen er mindre nå enn enn vi så fra 2014 og de par årene som kom etterpå. Vi hadde en avtale med KRG som gjorde opp alle de ubetalte leveransene i 2017, og fikk da en avtale som begge var fornøyde med. Deretter er vi blitt betalt jevnt og trutt hele tiden, så jeg tror vi er i en brukbar posisjon til å forvente faste betalinger fremover også, sier Sandborg til TDN Direkt.

De månedlige betalingene fra KRG er ikke blitt meldt inn av DNO, da de ser på det som faste driftsinntekter. Noe de også kommer til å fortsette med, ifølge Sandborg.

Ikke bestemt seg om opsjonslånet

Ifølge TDN Direkt DNO har ennå ikke bestemt seg for hva de skal gjøre med opsjonslånet som forfaller i juni. Om det skal gjøres opp eller betales ut.

– Vi har et forfall på 140 millioner dollar i juni i år, så diskusjonene internt går på om vi skal betale de ut eller om vi skal gjøre noe nytt. Vi får se. Det er det lånet folk fokuserer på, sier Sandborg.

Finanssjefen sier at de er fornøyde med utviklingen i opsjonsmarkedet de senere årene, og at de tror på en enda bedre prising fremover.