Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 2,82 prosent til 50,26 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,05 prosent til 45,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 50,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Ifølge TDN Direkt vil Saudi-Arabia nå redusere råoljeforsyninger til Kina med rundt 500.000 fat pr. dag i mars, til rundt 1,3-1,5 millioner fat pr. dag, ettersom etterspørselen fra raffineriene fortsatt er svak.

En rekke raffinerier i Kina gjennomgår enten vedlikehold eller har kuttet kapasitet for å veie opp for lavere etterspørsel.

Analytikere i ANZ skriver ifølge TDN Direkt at utviklingen i USA er enda mer bekymringsfull, da landet er den største forbrukeren av olje. Guvernøren i California uttalte torsdag at staten overvåker 8.400 mennesker for potensiell eksponering mot viruset.

I den siste Platts Analytics ble den estimerte oljeetterspørselsveksten i 2020 redusert med 470.000 fat pr. dag, til 860.000 fat pr. dag.