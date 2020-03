Oljeprisen under 50 dollar

Coronafrykt fortsetter å prege markedene, og oljeprisen er fredag markant ned.

Brent-oljen står fredag formiddag i 49,73 dollar fatet, ned 3,89 prosent. Sist gang oljeprisen var på et lavere nivå var 25. juli 2017.

WTI-oljen faller 4,19 prosent til 45,31 dollar fatet.

Torsdag i neste uke er det duket for Opec-møte, med påfølgende møte i Opec+ fredag.

Ifølge oljeanalytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen, vil lavere etterspørsel fra asiatiske raffinerier nå tvinge produsentene i Midtøsten til å dempe eksporten fremover.

«Motivasjonen i Opec om å bli enige om et produksjonskutt er derfor høy. De vet at eksporten må reduseres, så det er bedre å pakke det inn som et produksjonskutt, for å gi sårt tiltrengt støtte til oljemarkedet», skriver Martinsen i en kommentar.

Saudi-Arabia

Han trekker også frem at Saudi-Arabia nå kutter mars-forsyningene til Kina. Ifølge Reuters er landet ute etter å kutte forsyningene til Kina med minst 500.000 fat olje per dag, grunnet lavere etterspørsel som følge av coronautbruddet.

Det tilsvarer en reduksjon på cirka 25 prosent sammenlignet med normale nivåer. DNB Markets har tidligere anslått en reduksjon på rundt 20 prosent.

«Denne betydelige reduksjonen i marsforsyningen har helt klart konsekvenser for det kommende Opec-møtet 5.-6. mars. Produsenter i Midtøsten er «tvunget» til å redusere oljeeksporten på grunn av manglende etterspørsel fra kundene. Derfor er det motivasjon for å ramme inn disse tvungede eksportkuttene som offiselle Opec-kutt», skriver Martinsen videre.