Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 3,16 prosent til 51,24 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,85 prosent til 46,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 49,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I slutten av denne uken vil det avholdes møter i Opec og Opec+.

«Opec+-møtene møter denne uken i et planlagt møte for å bestemme tilbudspolitikk, der det er bredt ventet at kartellet vil kutte 1 million fat pr dag på dette møtet», skriver OCBC-analytikere i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Flere av nøkkelmedlemmene i Opec vurderer ifølge nyhetsbyrået nå et ytterligere produksjonskutt i andre kvartal, etter at coronavirusutbruddet sprer frykt om at viruset vil påvirke oljeetterspørselen.

«Samtidig som at coronaviruset blir mer spredt og truer med å avspore energietterspørselen, kreves et dypere produksjonskutt en det som var foreslått i februar», legger OCBC-analytikerne til, ifølge Platts.