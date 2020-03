Analysesjef i SEB mener Russland snakker med to tunger

Etter kraftige fall i forrige uke, er både aksjer og råvarer tilbake på vinnersporet mandag.

Oljeprisoppgangen henger sammen med forhåpninger om kutt på OPEC-møtet senere denne uken, kombinert med finans- og pengepolitiske stimulanser.

– Russland snakker med to tunger

«Alle er redde for å gå glipp av rekylen i både olje, metaller og aksjer. Signaler om finans- og pengepolitiske stimulanser, så vel som mulig ytterligere produksjonskutt fra OPEC+ senere i uken driver rekylen i både råvarer og aksjer», skriver analysesjef for råvarer hos SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering mandag.

Han mener Russland snakker med to tunger i forkant av OPEC-møtet.

«Russland er fornøyde med 50 dollar fatet og er klare til å samarbeide med OPEC om produksjonskutt når de møtes 5. og 6. mars i Wien. Russerne virker klare til å kutte for å forhindre stor lagerbygging, men ikke dypt nok til å drive oljeprisen opp til 60 dollar. Ellers jakter Kina på billige leveranser av (søt) råolje i andre kvartal», fortsetter analysesjefen.

– For tidlig å si at bunnen er nådd

Schieldrop antar at det fortsatt er tidlige corona-dager i verden utenom Kina.

«Reisebegrensninger har nettopp begynt å spre seg bredt. Budskapet «ikke reis i det hele tatt» gikk sannsynligvis ikke ut bredt i denne delen av verden før sent i forrige uke», skriver han.

SEB-analytikeren antar derfor at reisevirksomheten utenom Kina kommer til å falle kraftig i ukene som kommer, med kraftig svakere etterspørsel etter flybensin verden over som en følge av en kraftig økning i antall smittede, samtidig som reiseforbud blir iverksatt.

Viruset er nå påvist i 68 forskjellige land og områder, og mange av dem vil ifølge Schieldrop sannsynligvis ha begrenset evne til å kontrollere utbruddet.

«Det å erklære bunnen i aksjer og råvarer virker for tidlig, men alle er redde for å gå glipp av rekylen. Så når vil bli det beste tidspunktet å kjøpe på? Kanskje den dagen T-banen stenges i London og New York (hvis det skjer)», spekulerer analysesjefen.

– God kjøpsmulighet

Han mener prisene på forward-kurven er på gode nivåer for oljeforbrukere.

«Forward-premiene på oljeprodukter er også lave. Så sett fra et forbrukerperspektiv utover andre halvår 2020, kan dette være en god kjøpsmulighet, selv om den fysiske forverringen (coronaviruset utløser svakere etterspørsel) fortsetter i første kvartal og inn i andre kvartal», skriver Schieldrop videre.

Ved å tolke signalene fra Russland og OPEC + før ukens møte, kan analysesjefen «i det minste si én ting»:

«Å la olje flyte fritt, slik OPEC + gjorde fra juni til desember 2018, virker ikke å være et sannsynlig utfall. Produksjonen vil bli begrenset fremover. Hvor mye og hvor stramt er spørsmålet. Et ytterligere kutt på én million fat per dag er på bordet, og Saudi-Arabia vil kanskje foreslå enda mer», fortsetter SEB-analytikeren.

Brent-oljen (frontkontrakten) stiger 1,3 prosent til 50,30 dollar fatet mandag ettermiddag, mens WTI-oljen er opp 1,6 prosent til 45,46 dollar fatet.