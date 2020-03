Visedirektør i Lukoil, Leonid Fedun, tror Opec-medlemmers kuttforslag på inntil en million fat pr. dag er nok til å balansere markedet og løfte oljeprisen tilbake til 60 dollar, melder TDN Direkt.

- Coronaviruset er en kortvarig faktor som påvirker oljeprisen. Det vil være et møte mellom Opec og ikke-Opec og kompenserende effekter vil bli tatt, noe som vil fjerne overflødig olje fra markedet og prisene vil hente seg inn. Vi er klare til å kutte vår oljeproduksjon med så mye som vi blir fortalt. Det er bedre å selge mindre olje, men på høyere priser, sier Feuden til Reuters.

Russlands energiminister Alexander Novak uttalte mandag ifølge TDN Direkt at Russland overveier forslaget om et ytterligere produksjonskutt på 600.000 fat pr. dag, og at Russland ikke har mottatt et forslag om et kutt på 1 million fat pr dag.

Opec og samarbeidslandene møtes i Wien 5.-6. mars.