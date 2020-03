Oljeprisen snur til minus i løpet av kvelden

Tirsdag kuttet den amerikanske sentralbanken renten med 0,5 prosent til intervallet 1,00 til 1,25 prosent. Det satte investorene pris på, som sendte prisen på nordsjøoljen opp til dagens høyeste på 53,9 dollar per fat.

I etterkant har oljeprisen falt tilbake etter at frykten for videre spredning av covid-19-viruset påvirker markedet. Selv om rentekuttet støtter markedet, opplever investorer at rentekuttet er en indikasjon på at viruset er mer alvorlig enn først antatt.

«Du trenger et ytterligere produksjonskutt på minst én million fat per dag og mer innblanding fra sentralbankene for å støtte den globale økonomien», sa Bob Yawger, direktør hos Mizuho i New York ifølge Reuters.

Torsdag møtes OPEC og samarbeidslandene for å diskutere produksjonskutt. Dette er for å stabilisere oljeprisen etter at den har falt etter utbruddet av covid-19-viruset. Visepresident Leonid Fedun i Lukoil, som er Russlands nest største oljeprodusent, sa ifølge Reuters at OPECs foreslåtte kutt er nok til å løfte oljeprisen til 60 dollar per fat. Det indikerer at Russland vil være enige om et produksjonskutt når partene møtes torsdag.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 51,66 dollar per fat, ned 0,5 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 47,02 dollar, opp 0,6 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 52,47 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.