BW Energy har satt igang oljeproduksjonen

Oljeproduksjonen fra Tortue Fase 2-prosjektet i Dussafu Marin Permit, offshore Gabon, har nå startet, melder operatør BW Energy.

Gamba-brønnen DTM-5H ble i forkant av planen satt igang 4. mars. Den andre brønnen, DTM-4H, er planlagt i drift den kommende uken.

Fase 2 består av fire produksjonsbrønner, knyttet til FPSOen «BW Adolo». DTM-4H og DTM-5H er det første av to par. De neste to brønnene blir for øyeblikket boret, og har planlagt produksjonsstart i juni 2020.

Etter fullførelsen av fase 2 er den totale bruttoproduksjonen på Tortue ventet å være på mellom 17.300 og 21.600 fat olje pr. dag i 2020, opp fra en snittproduksjon på 11.800 fat olje pr. dag i 2019.

Operatør BW Energy eier 73,5 prosent av joint venturet Dussafu Marin, mens Tullow Oil sitter på 10 prosent, og Gabon Oil Company og Panoro Energy eier henholdsvis 9 og 7,5 prosent.