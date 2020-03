Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 1,53 prosent til 51,91 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,47 prosent til 47,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 52,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Prisene kan finne noe støtte fra bedre risikosentiment og det pågående håpet fra Opec+-møtene som finner sted i dag og på fredag, sier markedsstrateg Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Opec slet onsdag med å få med Russland på et dypere oljeproduksjonskutt. Saudi-Arabia ønsker et ytterligere kutt på opptil 1,5 millioner fat pr. dag for andre kvartal, i tillegg til å opprettholde de eksisterende kuttene på 2,1 millioner fat til utgangen av 2020.

– Hvis Opec+ fastsetter noe i midten av Russlands forespørsel om ingen endringer i kutt og Saudi-Arabias mål på 1,5 millioner fat olje pr. dag, vil det kanskje ikke være tilstrekkelig for støtte prisene, sier analytiker Edward Moya i OANDA, ifølge TDN Direkt.

– Opec+ må sende en kraftig beskjed, og hva som helst under 1 million fat olje pr. dag i dypere produksjonskutt vil sende oljeprisene skarpt ned, legger han til.