Equinor avslutter brønn

Equinor og partnerne Shell og Total har avsluttet boringen av verifikasjonsbrønn 31/5-7 Eos sør for Trollfeltet i Nordsjøen, skriver Equinor på sine hjemmesider.

Formålet med brønnen var å undersøke om reservoaret i Johansen-formasjonen er egnet til CO₂-lagring.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere muligheten for et CO₂-lager på norsk sokkel sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

– De foreløpige resultatene fra brønnen er positive. Boreresultatene vil nå bli analysert nærmere før vi er klare til å konkludere sier Tungesvik.

Så langt har Equinor og partnerne påvist forseglende skiferlag og tilstedeværelse av sandsten med god kvalitet i reservoaret. Partnerne i Northern Lights skal nå analysere resultatene som en del av prosjektets endelige beslutningsprosess.