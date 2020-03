Oljeprisen faller under 50 dollar

Torsdag ble OPEC enige om å kutte produksjonen med ytterligere 1,5 millioner fat per dag i 2. kvartal 2020. Det vil støtte oljeprisen som har falt kraftig etter utbruddet av covid-19-viruset. Russland har likevel sagt at de enda ikke er enige om produksjonskutt.

OPEC vil i tillegg til produksjonskuttet, utvide nåværende kutt på 2,1 millioner til utgangen av 2020. Per dags dato utløper dette kuttet denne måneden.

Leonid Fedun i Lukoil, som er Russlands nest største oljeprodusent, sa ifølge Reuters tirsdag at OPECs foreslåtte kutt er nok til å løfte oljeprisen til 60 dollar per fat. Det indikerete at Russland ville være enige om et produksjonskutt.

Partene møtes fredag, men det er fremdeles stor usikkerhet om Russland vil godta produksjonskutt eller ikke.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 49,87 dollar per fat, ned 2,5 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 45,76 dollar, ned 2,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 51,31 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

Overraskende oljelagertall

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste onsdag at de amerikanske råoljelagrene økte med 0,8 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst 2,9 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 4,3 millioner fat mens destillatlagrene falt med 4,0 millioner fat.

Det var ventet at bensinlagrene skulle falle med 2,1 millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 1,9 millioner fat.