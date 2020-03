Saudi-Arabia skrur opp temperaturen før OPEC-møte

Spenningen stiger før OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) møtes i Wien fredag.

«Som alltid er det mye kaos rundt kommunikasjonen fra OPEC-møtet i går», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering.

OPEC bestemte seg i går for å kutte ytterligere 1,5 millioner fat per dag, hvorav samarbeidsland skal ta 0,5 millioner fat.

– Utfallet har blitt binært

Kuttet er dog betinget av støtte fra Russland, som tidligere har indikert en begrenset appetitt for å være med på så mye som 1,5 millioner fat per dag.

«Derfor har OPEC virkelig økt presset mot Russland i forkant av dagens OPEC+-møte. Det potensielle utfallet har plutselig blitt mye mer binært: enten et kutt på 1,5 millioner fat per dag, støttet av Russland, eller ingen avtale», fortsetter Martinsen.

Konsensus (og DNB Markets) har forventet et kompromiss med et kutt på 1,0 millioner fat per dag på OPEC +-møtet i dag, men dette ser ifølge analytikeren mye mindre sannsynlig ut nå.

«Vær forberedt på volatilitet i dag. Ingen avtale, noe som ikke er vårt grunnsyn, vil øke risikoen for kraftig økende oljelagre», skriver Martinsen videre.

Dette vil i så fall skje samtidig med at coronafrykten svekker oljeetterspørselen.

«Vi estimerer et overskuddstilbud på 2,0 millioner fat per dag i andre kvartal uten ytterligere produksjonskutt. En slik overforsyning ville presse de globale oljelagrene til ubehagelig høye nivåer, og føre til kraftig fallende oljepriser», fortsetter DNB-analytikeren.

Åpner for Brent på 30-tallet

Han åpner for at Brent-oljen da kan falle under 40 dollar fatet.

«Hvis OPEC+ blir enige om et kutt på 1,5 millioner fat per dag i andre kvartal, anslår vi et overskuddstilbud på 0,75 millioner fat per dag, noe vi tror kan absorberes av globale oljelagre uten et nedadgående press mot oljeprisen fra dagens nivåer», heter det videre.

Martinsen mener OPEC+, når coronafrykten svekker oljeetterspørselen så mye som den gjør, ikke er i stand til å kutte seg til en «bullish» oljemarkedsbalanse.

«Nå handler det om skadekontroll og å hindre globale oljelagre fra å komme ut av kontroll», avslutter han.

Brent-oljen faller 2,0 prosent til 48,99 dollar fatet fredag formiddag, mens WTI-oljen trekker ned 1,6 prosent til 45,31 dollar fatet.