Danske Bank Markets frykter at coronautbruddet kan gi oljepriskollaps med oljeprisfall til 30 dollar fatet

– Jeg blir ikke overrasket om oljeprisen faller til finanskrisenivåer på 30 dollar pr. fat, sier Yggeseth til Finansavisen.

Han forklarer at markedet er litt «opp og ned» og at flere trodde oljeprisfallet skulle roe seg. Men det er heller motsatt.

– Kinesisk etterspørsel ser ut til å ha falt med 20 til 25 prosent. Problemet er at OECD er en betydelig større del av totalen, og får du et fall på 10 til 15 prosent i etterspørselen der, får du en full kollaps i oljemarkedet, sier han.

Yggeseth nevner at OPEC har en slags nøkkel, hvor de kan kutte i produksjon for å få tilbudssiden nærmere etterspørselssiden. Men de må kutte raskt og mye for å unngå stappfulle oljelagre rundt om.

– Det lå an til en år-over år-vekst på 1,3 millioner fat pr. dag, men nå ser vi et fall på minst 0,5 millioner fat, mest sannsynlig mer. I tillegg vokser tilbudssiden med 2 millioner fat, sier han, og legger til:

– Dette er dramatisk for oljeprisen.

Kan være positivt på sikt

Transportsektoren er virkelig i hardt vær, hvor både rederier og flyselskaper seiler og flyr i høy sjø og motvind.

Yggeseth hevder dette vil forsterkes, og at det som skjer i markedet generelt er veldig alvorlig for oljemarkedet, men også for verdensøkonomien.

– Dette kommer til å få alvorlige komplikasjoner for transportsektoren. Når vi vet at mye av oljen går til denne sektoren, vil også oljesektoren rammes. Og det går ut over global vekst, sier han, og legger til:

– Dette ble fryktelig negativt, men jeg tror dessverre vi bare har sett begynnelsen.

Selv om Yggeseth ser et potensielt blodbad i oljemarkedet, ser han samtidig at dette kan være en positiv begivenhet, på sikt.

– Tar du på de lange brillene, får du renset bort mye amerikansk skiferolje. I tillegg ser vi en rekke konkurser blant mindre oljeselskaper i USA, og sikkert flere enn vi har sett, sier han.

– Finansieringen for disse er også borte, sier Yggeseth.

Ingen trygge havner

Det er en lammelse av infrastruktur vi er vitne til, og med globale renter på vei betydelig lavere igjen, vil markedet derfor vil kunne snu raskt opp igjen, ifølge analysesjefen.

Økt kjøpekraft vil bidra positivt til konsum og vekst.

– Og den dagen markedet snur, får vi et bullmarked i flere år, sier han.

– Er det noen oljeaksjer som bør kjøpes nå?

– Nei. Equinor kan fremdeles falle ned mot 100 kroner pr. aksje. Og utbytte fra Aker BP kan det sikkert sås tvil rundt, sier han.

– Men DNO og Aker BP har en god cash- og likviditetssituasjon, og kan sikkert kjøpe gode assets på Nordsjøen til bedre priser fremover, legger han til.

– Så DNO kan være et godt kjøp?

– Med lang horisont, ja. Men, faller oljeprisen videre, finnes det ingen trygge havner for oljeaksjer.