Oljeprisen kollapser

Oljeprisen hadde sitt største fall på en dag på seks år fredag og prisen for et fat Brent-olje falt til sitt laveste siden juni i 2017.

Ved 20-tiden var Brent-oljen ned 7,5 prosent til 46,24 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket var ned 7,91 prosent til 42,27 dollar fatet.

Alliansen mellom OPEC og Russland i fare

Tre år med samarbeid mellom OPEC og Russland endte i bitterhet fredag, etter at Russland nektet å godta dypere produksjonskutt. OPEC på sin side svarte med å fjerne alle begrensninger på egen produksjon.

– Det kan bety slutten på alliansen mellom OPEC og Russland, sa analytiker Phil Flynn i Price Futures Group til Reuters.

Videre fremhevet Flynn at markedet, for første gang på flere år, kan bli vitne til et OPEC uten kvoter ved utgangen av mars.

Avtalen som gikk i vasken

OPEC prøvde å presse gjennom nye kutt på 1,5 millioner fat daglig til slutten av 2020. Ikke-OPEC land var forventet å bidra med 500.000 daglige fat. Dermed ville totale kutt utgjort 3,6 millioner daglige fat, tilsvarende 3,6 prosent av oljetilbudet globalt.

– Avtalen er død, skal en kilde innad i OPEC ha sagt.

Videre skal en kilde ha fortalt Reuters at OPEC + vil holde nye møter 18. mars for å finne ut av veien videre.

30 dollar fatet?

- Det er fremdeles en mulighet for at OPEC+ fortsetter forhandlingene, kanskje til og med lørdag, sa James Williams i WTRG Economics til Marketwatch fredag.

Han la også til at hvis ikke OPEC revurderer i løpet av helgen kan oljeprisen falle ned på 30-tallet, men holde seg over 35 dollar.

- Inntil vi hører fra OPEC blir det bare spekulasjoner, sa han, og la til at det ikke vil bli noen bedring før mai, og kanskje ikke da heller, avhengig av hvor hardt økonomien i USA og Europa rammes.