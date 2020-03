Trond Omdal om oljeprisras: Dette må til for å løfte oljeprisen

Oljeprisen stuper mandag. Rundt kl. 11 er Brent-prisen ned hele 18,51 prosent til 36,89 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 18,77 prosent til 33,72 dollar fatet.

På det laveste stod Nordsjøoljen i natt i 31,02 dollar.

– En indikator på hva vi vil se på Oslo Børs denne uken er søndagens kraftige børsfall i flere land i Midtøsten, etter Saudi-Arabias annonsering av kraftige prisrabatter på olje og økning i Saudi-Arabias oljeproduksjon, sier senior porteføljeforvalter i Pensum Asset Management, Trond Omdal, til Finansavisen.

Skiferolje

Flere analytikere og kommentatorer er nå ute og snakker om at man etter hvert kan se 20-tallet, som vi sist så i starten av 2016.



– Dersom ikke Saudi-Arabia og Opec besinner seg, eventuelt i samarbeid med Russland, er det skiferoljen i USA som må falle tilstrekkelig til å balansere oljemarkedet, sier Omdal.

Han påpeker at WTI-prisen allerede har falt under break-even-nivå for nye brønner i alle skiferoljebassenger i USA. Break-even-prisene for å komplettere og sette i produksjon brønner som allerede er boret ligger på høyt 20-tall og lavt 30-tall for de fleste skiferbassenger i USA.

Når det gjelder Brent-oljen er priser på lavt 30-tall, som vi nå ser, ifølge Omdal nok til å få fall også i kompletteringen av brønner som allerede er boret. Han tror derfor ikke at prisene vil falle under 30 dollar, men påpeker at det er vanskelig å være skråsikker på at man ikke vil se 20-tallet dersom det blir full priskrig og Saudi-Arabia øker produksjonen til nær 11 millioner fat, som noen saudi-arabiske kilder ifølge Reuters har varslet.

– Oljeprisen vil bli værende under 40 til vi ser klare tegn til fallende boreaktivitet og produksjon i USA, eller at Opec og Russland igjen begynner å diskutere produksjonsbegrensninger, noe som akkurat nå virker lite sannsynlig på kort sikt, sier oljeeksperten.

Uenighet

– I forkant av møtene i Opec+ i forrige uke var det store spørsmålet hvorvidt det ville bli enighet mellom Opec og Russland om tilstrekkelig store ytterligere produksjonskutt, utover eksisterende avtalte kutt på 2,1 millioner fat pr. dag, for å kompensere for bortfall av etterspørsel som følge av spredningen av coronaviruset, sier Omdal.

Da Finansavisen pratet med Omdal for en drøy uke siden, trodde han, i likhet med svært mange andre oljeeksperter, at Opec og Russland ville komme til en enighet og at oljeprisfallet dermed var over for denne gang.

På forhånd hadde Saudi-Arabia først foreslått kutt på ytterligere 1 million fat pr. dag.

– På torsdag ble det enighet på Opec-møtet om totale ytterligere kutt på 1,5 millioner fat pr. dag, hvorav Opec skulle kutte 1 million fat pr. dag, mens Russland og andre samarbeidsland utenfor Opec skulle stå for ytterligere kutt på 500.000 fat pr. dag, sier Omdal.

– Usikkerheten var primært om Russland ville gå med på dette, eller i stedet ønsket en vent-og-se-holdning for å analysere effekten av spredningen av coronaviruset, forklarer han.

Mye verre

Ifølge Omdal ble utfallet mye verre enn investorer og analytikere på forhånd hadde spådd.

– Ikke bare ble det ikke enighet om ytterligere kutt. Den eksisterende avtalen ble ikke videreført, og utløper dermed allerede 31. mars.

– Opec ble heller ikke enige om å videreføre egne kutt. Og på toppen av det hele; Saudi-Arabia annonserte på lørdag enorme rabatter på sin råolje til både Asia og Europa, hvor de i stor grad konkurrerer med russisk olje, påpeker oljeeksperten.

Russland

Omdal mener det kan spekuleres i flere grunner til at Russland endret strategi.

– USAs sanksjoner mot Russland og North Stream II rørledningsprosjektet, på samme tid som USAs LNG kraftig økende eksport til Europa har irritert Vladimir Putin. Ved å ikke bli med på ytterligere kutt eller videreføre eksisterende kutt rammes både USAs skiferproduksjon og USAs økonomi, påpeker han.

– Muligens kan Putin foretrekke en alderssvekket Joe Biden eller sosialistisk Bernie Sanders fremfor Donald Trump som USAs neste president, sier Omdal.

Han trekker også frem at relasjonene mellom Saudi-Arabia og Russland den siste tiden har blitt svekket, etter at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman sparket den forrige energiministeren, Khalid al-Falih, som hadde utviklet nære relasjoner til Russlands energiminister Alexander Novak.

– Kong Salman har den seneste tiden ikke fått gehør eller dialog med Putin om ytterligere kutt, og irritert Russland ved å foreslå 1,5 millioner fat pr. dag uten å ha blitt enige med Russland på forhånd, påpeker Omdal.

Oljeeksperten mener også at avsløringene om kuppforsøket mot kronprins Mohammed bin Salman, som blant annet inkluderte bin Salmans forgjenger Mohammed bin Nayef, som bin Salman selv avsatte ved et kupp for noen år siden, også kan ha distrahert Mohammed bin Salman og hans far Kong Salman fra å pleie oljediplomatiet med Russland og Putin.