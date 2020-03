Svakeste krone siden 1985

Oljeprisen ser blodrødt. Natt til mandag ble verdien av brent-kontrakten barbert med nesten en tredjedel. På det verste stod altså nordsjøoljen på 30 dollar fatet, noe som representerer en nedgang på over 30 prosent fra fredagens nivåer.

Nord-Amerikas West Texas Intermediate (WTI) faller enda mer. Denne kontrakten svekkes nesten 32 prosent, helt ned til 28 dollar fatet.

Dette er det største oljeprisfallet siden Gulfkrigen i 1991.

Saudi Arabia starter priskrig

Bakgrunnen for det kraftige fallet er Russlands beslutning om å ikke bli med på Opecs forslag om et kutt i oljeproduksjonen på ytterligere 1,5 millioner fat pr. dag, for å kompensere for bortfall av etterspørsel som følge av coronaspredningen. Derfor har Saudi Arabia satt i gang det som ser ut som starten på en priskrig i oljemarkedet.



Norske kroner faller aller mest

Oljeprisfallet rammer oljenasjonenes valutakurser hardt. Blant de hardest rammede, er den norske kronen.

Den norske kronen svekket seg nemlig 4,7 prosent mot amerikanske dollar mandag morgen. En må altså helt tilbake til 1985 for å se en svakere kronekurs.

For å gjøre vondt verre, åpner Oslo Børs over 10 prosent ned mandag.

Andre oljenasjoner blir også hardt rammet. Den canadiske dollaren faller 1,7 prosent mot amerikanske dollar, mens russiske rubler raste ned 4,5 prosent, skriver Financial Times.

I likhet med norsk næringsliv, er også Australia en sterkt preget råvareøkonomi. Australske dollar svekket seg derfor med nesten 5 prosent mot amerikanske dollar på bare 20 minutter i åpningshandelen mandag. Dette setter den australske valutaen til sitt laveste nivå siden finanskrisen i 2008.

Euro i positiv trend

USA er imidlertid verdens største oljeprodusent, etterfulgt av Saudi Arabia og Russland. Derfor blir naturligvis også den amerikanske dollaren svekket i oljeprisraset.

Dollarindeksen faller 0,8 prosent mandag, mens den industripregede euroen styrker seg 1,9 prosent mot dollaren over samme periode. Dette sender euroen til sin høyeste verdi opp mot amerikanske dollar på åtte måneder.