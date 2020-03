DNB spår oljepris langt ned

Kombinasjonen av svak etterspørsel på grunn av coronaviruset og forventet økt produksjon fra Opec og samarbeidslandene gjør at DNB Markets forventer rekordhøyt overtilbud i andre kvartal.

De forventer at det laveste prisnivået vil forekomme i andre kvartal med en estimert oljepris på 35 dollar pr fat mot tidligere 63 dollar pr fat.

Ifølge en oppdatering fra meglerhuset mandag reduserer de nå oljeprisen for 2020 med 33 prosent (21 dollar ned), fra 43 dollar pr fat, mot et tidligere estimat på 64 dollar pr fat. Tallene for 2021 reduseres med 18 prosent (12 dollar ned) og en oljepris på 56 dollar pr fat i 2021, ned fra 68 dollar pr fat.

DNB Markets mener en oljepris på 50 dollar pr fat ikke er holdbart på mellomlang sikt ettersom det kan føre til lavere produksjon fra land utenfor Opec.

Prisestimatet for 2022 på 70 dollar pr fat holdes uendret.