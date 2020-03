Ser risiko for stans i Equinors tilbakekjøpsprogram

DNB Markets ser risiko for at Equinor vil stoppe eller nedskalere tilbakekjøpsprogrammet de kommende månedene ettersom meglerhuset estimerer at selskapet vil være i brudd med målsatt gjeldsnivå i 2020. Det skriver TDN Direkt.

Råvareanalytikerne i DNB Markets har nedjustert sine oljeprisestimater for 2020 og 2021 basert på utsikter om en priskrig i oljemarkedet.

Tror Aker BP har nok kontanter

Når det gjelder Aker BP tror DNB Markets at de har nok kontanter til å betale utbytter frem til 2022 uten behov for refinansiering. Selv om balanseregnskapet vil være under press med lavere oljepris tror DNB Markets at Aker vil kunne utnytte fordeler med tanke på attraktive oppkjøp og sammenslåinger, ifølge TDN Direkt.

For DNO sin del mener DNB Markets det bil bli krevende med betalinger fra KRG.

«Til tross for høyere aktivitet i Irak ser vi risiko i kontantstrømmen til DNO», skriver meglerhuset.