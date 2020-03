Fersk oljerapport fra IEA

(Saken oppdateres)

IEA spår at den globale oljeetterspørselen vil falle i 2020. Det blir i så fall første helårsfallet på over et tiår, skriver de i sin faste månedsrapport.

Energibyrået ser nå en global etterspørsel på 99,99 millioner fat pr. dag i 2020, ned cirka 90.000 fat pr. dag sammenlignet med 2019.

Det er en kraftig nedjustering fra forrige prognose. I februar spådde IEA at oljeetterspørselen ville vokse med 825.000 fat pr. dag i 2020.

Usikkerhet

IEA påpeker at det nå er en ekstraordinær grad av usikkerhet, knyttet til de ukjente utfallene av coronavirusutbruddet. Årsaken til det ventede etterspørselsfallet er den kraftige nedgangen i kinesisk oljeforbruk, samt store forstyrrelser i global reisevirksomhet og handel.

«Coronaviruskrisen påvirker et bredt spekter av energimarkeder – inkludert kull, gass og fornybar energi. Men virkningen på oljemarkedet er spesielt alvorlig fordi begrensningene forhindrer mennesker og varer i å bevege seg rundt, noe som gir store utslag i etterspørselen etter transportdrivstoff», skriver IEA.

Energibyrået påpeker at de kortsiktige utsiktene for oljemarkedet til slutt vil avhenge av hvor raskt myndighetene beveger seg for å dempe virusutbruddet, hvor vellykket deres innsats er, samt hvilken langvarig innvirkning den globale helsekrisen vil ha på økonomisk utvikling.

Oljeprisen henter seg mandag formiddag litt inn igjen, men er fortsatt kraftig ned. Brent-oljen faller 20,34 prosent til 36,04 dollar, mens WTI er ned 21,34 prosent til 32,65 dollar.

På det laveste sto Nordsjøoljen i natt i 31,02 dollar, og den har dermed hentet seg inn cirka 5 dollar.

Tre scenarioer

For å redegjøre for den ekstreme usikkerheten har IEA også utviklet to andre scenarioer.

I det mest pessimistiske scenarioet klarer ikke de globale tiltakene å dempe virusutbruddet, og den globale oljeetterspørselen faller 730.000 fat pr. dag i løpet av 2020.

I andre enden av skalaen, i det mest optimistiske scenarioet, vil den globale etterspørselen vokse med 480.000 fat pr. dag.

– Vi følger situasjonen ekstremt nøye, og vil gi regelmessig oppdatere våre prognoser etter hvert som bildet blir tydligere, sier IEA-sjef Dr. Faith Birol i en kommentar.

– Coronavirusets virkning på oljemarkedene kan være midlertidige. Men de langsiktige utfordringene verdens leverandører står overfor vil ikke forsvinne, spesielt de som er sterkt avhengige av olje- og gassinntekter, påpeker han.