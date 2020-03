Brent-oljen er tirsdag morgen opp 8,73 prosent til 37,36 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 8,04 prosent til 34,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 36,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag. Den hadde da falt så mye som 18,6 prosent.

– Oljeprisen finner tentativt støtte, samtidig som statsobligasjonsrentene endelig har begynt å stabilisere seg. En kortsiktig bunn kan være på plass for nå, men lave oljepriser er her for å bli, sier analytiker Edward Moya i OANDA, ifølge TDN Direkt.

Analytikere er ifølge The Financial Times (FT) imidlertid skeptiske til at oljeprisen skal holde seg på tirsdagens nivåer, gitt Saudi-Arabias plan om å øke produksjonen fremover, melder nyhetsbyrået.

Priskrig

Mandagens kraftige ras i oljeprisen kom etter at Russland besluttet at de ikke ville delta i Opecs foreslåtte produksjonskutt på 1,5 millioner fat pr. dag for å demme opp for etterspørselsfallet som følge av coronautbruddet.

Heller ikke den eksisterende avtalen på 2,1 millioner fat ble videreført.

– Opec ble heller ikke enige om å videreføre egne kutt. Og på toppen av det hele; Saudi-Arabia annonserte på lørdag enorme rabatter på sin råolje til både Asia og Europa, hvor de i stor grad konkurrerer med russisk olje, sa senior porteføljeforvalter i Pensum Asset Management, Trond Omdal, til Finansavisen mandag.

Russiske myndigheter uttalte mandag ifølge TDN Direkt at deres innenlandsøkonomi kan stå imot en oljepris på mellom 25 og 30 dollar pr. fat, og at landet vil beholde sin markedsandel i det globale oljemarkedet.