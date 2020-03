DNB Markets tviler på en oljekrise som i 2014/15

Oljeprisene henter seg noe inn igjen etter gårsdagens oljepriskollaps, som var den største i moderne tid.

Brent mai-olje omsettes tirsdag formiddag for drøyt 36 dollar fatet, tilsvarende fem prosent oppgang i dagens handel.

«På kort sikt kan det være mer nedside i oljeprisen, men som oljeanalytikere pleier å minne oss om når det ser som mørkest ut: den beste kuren mot lavere oljepris er lavere oljepris», skriver valuta- og renteanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Hun viser til meglerhusets oljeanalytiker Helge André Martinsen, som i går oppdaterte sine oljeprisanslag. Han ser nå for seg en oljepris på i snitt 35 dollar i andre kvartal, før den tar seg opp til 40 og 45 dollar fatet i hhv. tredje og fjerde kvartal, og videre opp 58 dollar fatet i 2021.

Tviler på oljekrise som i 14/15

«En så lav oljepris er ikke ensbetydende med en ny oljekrise ala den i 2014/15, slik vi ser det. Grunnen til det er at oljeinvesteringene er langt mindre nå enn de var da, og dermed er en mindre viktig del av økonomien», fortsetter Borgen Gjerde.

Det betyr ifølge analytikeren derimot ikke at lavere oljepris ikke vil være negativt for norsk økonomi.

«Vi tror nå at Norges Bank vil kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 1,25 prosent, på rentemøtet neste uke. Det skyldes først og fremst fallet i oljeprisen, men usikkerheten rundt de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet veier også inn», fortsetter hun.

Italienerne må holde seg inne

Nyhetsstrømmen rundt coronaviruset er alt annet enn oppløftende, først og fremst gjelder det Italia, som i går innførte en såkalt «lockdown» over hele landet.

Det vil si at innbyggerne oppfordres til å holde seg innendørs, og ikke å bevege seg rundt med mindre det er strengt nødvendig.

«Ikke engang i Kina ble det innført så strenge tiltak på landsbasis, og dersom dette blir utbredt i andre europeiske land, vil de økonomiske konsekvensene nok bli betydelige. Men som statsminister Guiseppe Conte sa i går så er det bedre med et kraftig fall i den økonomiske aktiviteten på kort sikt enn at det blir en langvarig krise», skriver Borgen Gjerde videre.

«I hvilken grad andre statsledere vil tenke i samme bane, dersom smitten brer seg i like stor grad utenfor Italia, vil avgjøre hvor store de økonomiske effektene blir. Usikkerheten er med andre ord fortsatt veldig høy, og det tilsier at markedsuroen ikke er helt over ennå», fortsetter hun.