Ole-Rikard Hammer, senior oljeanalytiker Arctic Securities tror oljeprisen kan bli enda lavere fremover.

– Det kan godt være prisen blir lavere, sa Hammer da han gjestet Økonominyhetene mandag.

Han sier at kombinasjonen usikkerhet på etterspørselssiden og coronaviruset gjør det vanskelig å forutse hvor oljeprisen ligger om en måned.

– Det tar en måneds tid før vi fysisk ser Saudi-Arabia trappe opp sin oljeproduksjon, sier oljeanalytikeren.

09.03.2020 Gjest: Ole-Rikard Hammer, senior oljeanalytiker Arctic Securities. Hammer ser for seg et usikkert oljemarked fremover, og åpner for enda lavere priser.