Oljeprisen stiger over 10 prosent

Tirsdag opplyser Saudi Aramco, Saudi-Arabias statlige oljeselskap at de vil øke oljeproduksjonen til 12,3 millioner fat daglig i april. Det er 2,5 millioner fat over tidligere produksjon og 300.000 fat over maks kapasitet. Det indikerer at Saudi Aramco vil ta olje fra lageret.

Sjefanalytiker Amrita Sen i Energy Aspects tror det er urealistisk at Saudi Aramco vil klare å ha en så høy produksjon i lang tid. Samtidig tror analytikeren at det er et virkemiddel for å skremme Russland tilbake til forhandlingsbordet.

«Jeg ser ingen grunn til å holde møter i mai-juni, som bare skulle demonstrere vår fiasko med å ivareta det vi skulle ha gjort i en krise som denne, og iverksette nødvendige tiltak» sa den saudiske energiministeren Abdulaziz bin Salman til Reuters.

Ifølge Reuters har to kilder sagt at Russlands energidepartement har oppfordret til et møte med rusiske oljeselskaper onsdag. Dette er for å diskutere fremtidig samarbeid med OPEC. Alexander Novak, Russlands energiminister skal også ha sagt at Moskva er klare til å diskutere nye tiltak med OPEC.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 37,83 dollar per fat, opp 10,1 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 34,62 dollar, opp 11,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 37,1 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.