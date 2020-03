Oljeprisen faller

Ved 11.15-tiden omsettes et fat brentolje for 36,10 dollar fatet, ned 4,7 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 4 prosent til 33,28 dollar pr. fat.

Det kom nylig melding om at Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) vil øke oljetilbudet til over fire millioner fat daglig i april. Også Saudi-Arabias energiminister har bedt Saudi Aramco om å øke produksjonen fra 12 til 13 milloner fat om dagen.

Mandag kollapset oljeprisen etter at Opec+-nasjonene ikke ble enige om et produksjonskutt på ytterligere 1,5 millioner fat pr. dag. Prisen på brentolje var på det laveste 31,26 dollar fatet.

Det var Russland som nektet å bli med på kuttet, og som et svar gikk Saudi-Arabia til priskrig og økte sin oljeproduksjon.

Rapporter tyder på at Opec+-landene vil prate sammen igjen denne uken for å få oljeprisen oppover igjen.

På Oslo Børs faller Aker BP 5,15 prosent, Equinor 1,17 prosent og DNO 0,29 prosent.