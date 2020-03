Da OPEC+ før helgen ikke ble enige om et produksjonskutt på ytterligere 1,5 millioner fat per dag, skyldtes det først og fremst et Russland som satte seg på bakbena.

Saudi-Arabia svarte med å erklære priskrig, og sendte sjokkbølger gjennom oljemarkedet.

Mandag stupte Brent-oljen mer enn 24 prosent, i den største oljepriskollapsen i moderne tid. På det laveste var Brent-oljen nede i 31,02 dollar fatet.

– Et ekstremt aggressivt trekk

I går kom kunngjøringen om at Saudi-Arabia vil skru opp produksjonen til 12,3 millioner fat per dag i april, 2,6 millioner fat over dagens produksjonsnivå.

«Dette er et ekstremt aggressivt trekk i oljepriskrigen. Man kan spekulere i at Saudi-Arabia bruker en «eskalere for å forhandle»-taktikk for å tvinge Russland tilbake til bordet, og den russiske energiministeren Alexander Novak sa i går at Moskva fortsatt er åpent for et videre samarbeid med OPEC for å stabilisere oljemarkedet», skriver senior oljeanalytiker hos DNB Markets, Helge André Martinsen, i en oppdatering.

Han viser også til spekulasjoner om at Saudi-Arabias tidligere energiminister (og nå sjef for saudi-arabiske investeringer) Khalid al-Falih i går var i samtaler med Novak i et forsøk på å snu produksjonsøkningen og å gjenopplive de kollektive OPEC/Russland-kuttene.

Dialogen mellom nettopp disse to i 2016-20 bidro til inngåelsen av OPEC+-avtalen.

«al-Falihs diskusjon med Novak ble angivelig velsignet av Saudi-Arabias kronprins og de facto leder Mohammad bin Salman. Det er tydelig at ekstremt mye legges i potten akkurat nå. Hvis vi legger sammen alle forventede produksjonsøkninger fra OPEC+-landene, og kombinerer dette med det coronarelaterte fallet i oljeetterspørselen, er vi mest sannsynlig på vei inn i tidenes mest overforsynte oljemarked i månedene som kommer», fortsetter Martinsen.

– Aramco kan tappe sine oljelagre

Analytikeren påpeker at Saudi-produksjonen på 12,3 millioner fat per dag i april er 300.000 fat over hva Saudi Aramco definerer som sin bærekraftige kapasitet.

«Dette indikerer at Aramco kan tappe sine oljelagre for raskt å oversvømme markedet med olje midt i den pågående oljepriskrigen», skriver han videre.

Historisk topp for Saudi-produksjonen er 11,1 millioner fat per dag fra november i 2018.

«I morges opplyste Saudi Aramco om at selskapet har mottatt et direktiv fra energiministeren om å øke sin bærekraftige kapasitet fra 12 til 13 millioner fat dag. Saudi-Arabia gjorde også et sjeldent trekk i går ved å booke fem VLCC-er, da flommen av april-olje vil kreve betydelig flere tankskip», går det frem av DNB-oppdateringen.

Vanligvis lener Saudi-Arabia seg på sin egen tankflåte for å levere olje til kunder verden over.

– Ikke bare Saudi-Arabia som øker

I tillegg til Saudi-Arabia varsler også andre OPEC-land økning av produksjonen.

Irak uttalte i går at landet vil øke april-eksporten med 350.000 fat per dag, mens Nigeria øyner en produksjonsøkning på 100.000 fat per dag.

Martinsen viser også til at den såkalte nøytralsonen (50/50 Saudi-Arabia/Kuwait) vil gjenoppta produksjonen i april etter å ha vært stengt siden 2015. Bare ett av de to hovedfeltene forventes å starte opp igjen. Nøytralsonen har en totalkapasitet på 0,5 millioner fat per dag.

I Russland har energiminister Novak antydet at landet har kapasitet til å øke produksjonen med 2-300.000 fat per dag på kort sikt, og med opptil 500.000 fat per dag i løpet av 12 måneder.

«At Russland bare har kapasitet til å øke produksjonen med 2-300.000 fat per dag på kort sikt, viser tydelig at Saudi-Arabia har tatt for mye av støyten i form av produksjonskutt», fortsetter DNB-analytikeren.

Etter å ha steget over åtte prosent i går, trekker Brent-oljen nedover igjen onsdag ettermiddag. 35,95 dollar fatet representerer et fall på 3,4 prosent i dagens handel.