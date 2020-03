Oljeprisen faller videre

OPEC skrev i en månedlig rapport at global etterspørsel etter olje forventes å stige med 60.000 fat per dag i 2020. Det var tidligere ventet en etterspørsel på 920.000 fat per dag. IEA sier også at etterspørselen forventes å falle med 910.000 fat per dag i første kvartal, som en følge av utbruddet av coronaviruset.

«Oljes tilbud- og etterspørselsdynamikk peker fremdeles på en skjevhet for svakhet, da Saudi-Arabia og Russland deltar i en priskrig som truer med å presse de globale markedene til overforsynte forhold, i en tid der den globale etterspørselen preges av coronavirusutbruddet», sier Han Tan, markedanalytiker hos FXTM ifølge Reuters.

Som en følge av at Saudi-Arabia øker produksjonen av olje, ønsker andre land også det samme. Irak uttalte i går at landet vil øke april-eksporten med 350.000 fat per dag, mens Nigeria øyner en produksjonsøkning på 100.000 fat per dag.

I Russland har energiminister Novak antydet at landet har kapasitet til å øke produksjonen med mellom 200.000 og 300.000 fat per dag på kort sikt, og med opptil 500.000 fat per dag i løpet av 12 måneder.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 35,91 dollar per fat, ned 3,5 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 32,84 dollar, ned 4,5 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 36,07 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

Overraskende oljelagertall

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste onsdag at de amerikanske råoljelagrene økte med 7,5 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst 2,5 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 0,1 millioner fat mens destillatlagrene falt med 2,0 millioner fat.

Det var ventet at bensinlagrene skulle øke med 0,6 millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 0,7 millioner fat.