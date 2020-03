Slik går det med oljeprisen

USAs president Donald Trump meldte i natt at landet nå innfører et innreiseforbud fra de fleste europeiske land i 30 dager for å demme opp for virusspredningen. Det sendte oljeprisen nedover.

Brent-oljen er torsdag morgen ned 4,39 prosent til 34,22 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,51 prosent til 32,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 36,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– En forsmak

– WHO-erklæringen om en global krisesituasjon og flyforbudet mellom USA og Europa demper de globale energietterspørselsutsiktene, sammen med en intensivert priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, sier markedsanalytiker i CMC Markets, Margaret Yang, ifølge TDN Direkt.

Det amerikanske innreiseforbudet vil tre i kraft ved midnatt fredag, altså lørdag morgen norsk tid.

– President Donald Trumps annonsering om flyforbud fra Europa gir en forsmak på den økonomiske påvirkningen som vil ramme USA, sier starteg Pan Jingyi i IG, ifølge nyhetsbyrået.

Mistet regulator

Når det gjelder oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, mener analytikere ifølge Platts at det er prematurt å tro at den vil være kortvarig, melder TDN Direkt.

– Striden om markedsandeler fortsetter. Situasjonen ser ut til å ha ledet seg vekk fra økonomisk fornuft for øyeblikket, skriver analytikerne i OCBC.

Ifølge Rystad Energy kan oljeprisen falle til 20 dollar pr fat før markedet igjen balanseres. De ser det ifølge TDN Direkt som realistisk at Opec og samarbeidslandene vil legge til 1,5-2,5 millioner fat pr. dag i det globale oljetilbudet de neste tre månedene.

«Uten Opec+ har markedet mistet sin regulator og nå kan kun markedsmekanismer diktere balansen mellom tilbud og etterspørsel», skriver sjef for oppstrømsanalyser i Rystad, Espen Erlingsen, i en rapport.