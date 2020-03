Stopper all aktivitet på Martin Linge

Equinor stanser aktiviteten ved Martin Linge og reduserer bemanningen ved feltet.

– Vi stopper aktiviteten på Martin Linge og tar bemanningen på feltet ned til omtrent 70 som skal være igjen, bekrefter pressetalsmann Morten Eek i Equinor, til E24.

De gjenværende skal drive installasjonen og holde systemene i gang på feltet.

Equinor reduserte aktiviteten på feltet onsdag etter at en person testet positivt for coronaviruset. Oljegiganten sa da at de fortløpende vurderte videre tiltak og sendte hjem 140 arbeidere.

Martin Linge-feltet er i prosjektfasen, og har møtt utfordringer på veien. Dødsfall under produksjonen på Samsung-verftet i Sør-Korea og høyere kostnader enn budjsettert, har resultert i bismak for Equinor.

Equinor har tatt seg markant opp etter det siste brutale fallet på børsen og er opp 7,9 prosent en halvtime før børsen stenger fredag.

Etter planen skal Martin Linge-feltet starte produksjonen i slutten av 2020. Det er 776 personer som jobber offshore med prosjektet, fordelt på tre installasjoner.